Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big

Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
Запись своей попытки повторить ставшие популярными движения он
Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию, — говорится в сообщении актёра.
Ранее NEWS.ru сообщал, что танцор с Алтая Дмитрий Красилов, исполнивший роль в клипе группы Little Big, восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший».
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