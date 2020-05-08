Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big

https://static.news.ru/photo/bb0a71fa-90dd-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.

Запись своей попытки повторить ставшие популярными движения он разместил в Instagram.

Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию, — говорится в сообщении актёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что танцор с Алтая Дмитрий Красилов, исполнивший роль в клипе группы Little Big, восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший».