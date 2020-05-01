Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам

https://static.news.ru/photo/3304e616-8b31-11ea-af10-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни рассказала о своём самочувствии и высказала слова благодарности врачам, коллегам, подписчикам и «всем неравнодушным людям».

Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. Берегите себя и свое здоровье, — сообщала Надежда Бабкина на своей странице в социальной сети Instagram.

В ответ на это сообщение, поклонники пожелали здоровья Надежде Бабкиной и выразили радость по поводу выздоровления артистки.

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина после отключения от аппарата ИВЛ связалась со своим сыном Денисом и концертным директором Сергеем Горохом.