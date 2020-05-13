Надежда Бабкина до сих пор не встретилась с мужем после болезни

https://static.news.ru/photo/a9523e0e-955e-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Народная артистка России Надежда Бабкина после тяжёлой болезни проходит реабилитацию в домашних условиях и тяжело переживает разлуку с мужем, пока находится в самоизоляции.

Певица недовольна сложившейся ситуацией, так как ещё никогда не разлучалась с родными и близкими на столь продолжительное время. Сейчас Бабкина проходит курс физиотерапии, принимает все выписанные медиками препараты, восстанавливается. Певица даже старается немного работать, насколько сейчас хватает на это сил, передаёт «Комсомольская правда».

Аппетит хороший, настроение боевое. Хотя она ещё никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными. Даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу, — цитирует концертного директора артистки Сергея Гороха издание «Антенна».

Как писал NEWS.ru ранее, народная артистка Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, даже после выписки нуждается в помощи. Певица сейчас живёт вместе с молодой девушкой Аллой. Сиделка во всём помогает звезде. Она начала работать у Бабкиной, когда та попала в больницу.