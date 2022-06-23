«Надеюсь, что всё-таки фейк»: Разин отказался поверить в смерть Шатунова Продюсер группы «Ласковый май» Разин отказался поверить в смерть Шатунова

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Андрей Разин

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не может поверить в смерть певца Юрия Шатунова, передаёт «360». По словам продюсера, известие о случившемся сам он получил от журналистов.

Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это всё-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это прокомментировать, я надеюсь, что это всё-таки неправда, — сказал Разин.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в посёлке Пятки (Башкирская ССР). Считается, что культовая российская группа «Ласковый май» появилась в 1988 году.

О том, что он скончался, в 48 лет, стало известно сегодня, 23 июня. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист скончался в карете скорой помощи. По другим данным, Шатунов умер в Домодедовской больнице в Подмосковье.

По сообщениям Mash, артист скончался от инфаркта миокарда. Там утверждают, что Шатунов вызвал скорую 22 июня в 23 часа из-за проблем с сердцем. Приехавшие врачи выявили острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Днём ранее умер российский эстрадный певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Певец скончался на 46-м году жизни. Дочь артиста рассказала, что Нарциссу делали операцию на почках, однако хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.