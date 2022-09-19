На визажиста Гоар Аветисян могут подать в суд за обман подписчиков Блогер Смольный намерен подать в суд на визажиста Гоар Аветисян за обман миллионов подписчиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер-миллионник Василий Смольный рассказал о намерении подать в суд на визажиста Гоар Аветисян и отсудить у нее 350 млн рублей за обман ее многомиллионной аудитории. В беседе с «360» он поделился мнением, что курсы по похудению, которые запустила стилист, являются «настоящим обманом».

Это настоящий обман. Гоар [Аветисян] продает курс, который называет своим методом, который к ней как метод не имеет никакого отношения, — заявил блогер.

Смольный считает, что знаменитый стилист обманывает свою многомиллионную аудиторию, продавая курсы по похудению за три тысячи рублей. Сама она сбросила лишний вес при помощи липосакции, пластических операций и уменьшения желудка, отметил блогер.

Молодой человек также сообщил, что в случае победы в суде деньги будут направлены на благотворительность.

Визажист Гоар Аветисян ранее показала результаты сложной пластической операции по подтяжке всего тела, она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях кадрами, где сидит перебинтованная на больничной кровати. В других роликах, которые опубликовала визажист, видно, как она приходит в себя после наркоза, а затем делает свои первые шаги после операции. По словам бьюти-блогера, операция прошла хорошо.