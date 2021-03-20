«Бриллианты судьям не нужны»: на шоу «Голос.Дети» очередной скандал

https://static.news.ru/photo/6dad0de2-8997-11eb-bedd-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/The Voice Kids Russia/Голос Дети/youtube.com

Новый выпуск детского «Голоса» ознаменовался очередным скандалом. Во время слепых прослушиваний 14-летняя Елена Чеснокова великолепно исполнила песню «Белым снегом», но никто из членов жюри к ней так и не повернулся. Многие зрители этого шоу в своих комментариях позже написали, что члены жюри Светлана Лобода, Баста и Егор Крид на самом деле поют гораздо хуже девочки и им просто нечему её научить.

Елена Чеснокова исполнила песню, которую не так давно возродила Пелагея, включив её в свои концертные программы. Музыку к композиции «Белым снегом» написал Евгений Родыгин, слова — Григорий Варшавский. После эмиграции Варшавского в 1972 году песня надолго пропала из репертуара эстрадных исполнителей.

Участница популярного шоу на Первом канале исполнила её очень чисто и душевно. Однако ни один наставник к ней не повернулся. Баста назвал её уже и так состоявшейся певицей, Лобода заявила, что не знает, какие песни подбирать для такого голоса, а Егор Крид вообще ничего не стал говорить в своё оправдание.

Сама девочка после выступления отметила, что почти не расстроилась, опускать руки не планирует и будет развивать свой талант дальше.

Зато в схватку за неё вступились телезрители. В своих комментариях они написали: «Она просто поёт лучше наставников, вот и не повернулись», «Очень жаль, что потрясающее исполнение на русском языке никому не нужно», «К таким не поворачиваются бесы», «Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!», «Это лучшее выступление за весь выпуск минимум. И, как обычно, бриллианты судьям не нужны».

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на новость о том, что Егор Крид стал наставником в вокальном шоу «Голос.Дети». По его мнению, Крид не может быть учителем, так как ему самому ещё нужен наставник. Он напомнил, что сам имеет педагогическое образование и является профессором музыки, а Крид — «молодой мальчик», который сам нуждается в учителях. Фадеев добавил, что сам никогда не вернётся в «Голос», так как не хочет принимать участия в том, во что не верит.