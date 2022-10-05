На «Русском Радио» объяснили отсутствие песен Пугачевой На «Русском Радио» отсутствие песен Аллы Пугачевой объяснили их неактуальностью

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачёва

Песни Аллы Пугачевой отсутствуют в эфире «Русского Радио» уже очень долгое время, так как она давно не выпускала новых композиций, которые соответствовали бы запросам аудитории, сообщили NEWS.ru в «Русской Медиагруппе». Там подчеркнули, что «Русское Радио» и другие станции холдинга ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям, и в эфир попадают исключительно песни, соответствующие формату станции.

Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире «Русского Радио» нет уже очень долгое время, это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории. Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций — это их личное дело и эфирная политика, — сказано в комментарии.

Ранее портал SOLENKA.INFO со ссылкой на редактора эфира одной из крупных радиостанций сообщил, что с эфиров негласно сняты все песни Аллы Пугачевой, Валерия и Константина Меладзе. Это якобы связано с их публичным осуждением военной операции на Украине. Запрещенными оказались также песни из репертуара Полины Гагариной, Ани Лорак, группы «ВИА Гра» и ряда других исполнителей, написанные Константином Меладзе.