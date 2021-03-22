«На разрыв!»: зрители потрясены выступлением Крокодила в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/099f19d4-8b69-11eb-90d7-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Выступление артиста в костюме Крокодила в шоу «Маска» зрители назвали настоящим шедевром и сенсацией очередного выпуска проекта. В Сети не утихает обсуждение исполнителя, который по уровню таланта просто затмил остальных участников.

Артист буквально «порвал» зал, исполнив хит группы «Нервы» «Кофе мой друг». Несмотря на неудобный костюм с хвостом, вокалист не смог устоять на месте и сопроводил своё исполнение танцем, что впоследствии оценили немного отошедшие от сильного эмоционального впечатления зрители.

«У Крокодила в этот раз потрясающее выступление! Просто на разрыв! Номер, который запомнится!», «Это просто шедевр! Я влюблена в эту маску, очень хочу, чтобы он победил!», «Отличное выступление Крокодила», «Безумно красиво... Столько эмоций, на 100% запало в душу», «Невозможно подобрать слова, чтобы описать свой восторг! Это что-то... Браво!», «Вот это выступление! Бомба эмоциональная. Это как же в себе надо всё сдерживать, чтобы так выдать. Невероятно! Спасибо», «Это очень сильно зацепило, потому что от души. Он вложился в этот номер по полной программе, просто вау, и спасибо ему за это большое!».

Ошеломлены выступлением маски оказались и судьи, которые смотрели номер на одном дыхании. Однако мнения о том, кто может скрываться в костюме Крокодила, разделились как у жюри, так и у зрителей. Окончательно артист запутал всех подсказкой о том, что занимался танцами, и публика бросилась вспоминать танцующих певцов.

Главная версия, что в Крокодиле, скорее всего, находится Никита Пресняков, сменилась версией о том, что под маской скрывается Влад Соколовский. Однако пользователи на странице проекта в соцсетях сошлись в одном: как можно дольше не знать, какой артист прячется под маской Крокодила, чтобы как можно дольше наслаждаться его выступлениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после своего разоблачения на шоу «Маска» Ольга Бузова до сих пор пребывает в эйфории. На своей странице в Instagram она выразила благодарность телеканалу НТВ за возможность принять участие в проекте, а также рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться.