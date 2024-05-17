«На ранее собранную кубышку»: продюсер описал жизнь Макаревича в Израиле Продюсер Рудченко: Макаревич живет в Израиле на ранее заработанные деньги

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поднял ценник на свои выступления, потому что в ближайшее время никаких гастролей у него не предвидится, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, уехавший в Израиль артист живет на ранее заработанные средства. Рудченко полагает, что Макаревич монетизирует свое творчество через уже выпущенный контент.

Макаревич поднял ценник, потому что у него нет выступлений, никаких гастролей не предвидится. Макаревич больше живет на ранее собранную кубышку и монетизирует свое творчество через уже выпущенный контент. Так как у него сейчас конкретно упала монетизация, Макаревич компенсирует это более дорогой ставкой на свои выступления, — считает Рудченко.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Макаревич поднял цены на свои концерты до €35 тысяч. До переезда в Израиль исполнитель запрашивал на €5 тысяч меньше. Отмечалось, что после повышения стоимости музыкант согласился исполнять даже те песни, от которых ранее отказывался по политическим причинам.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Макаревичу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Артист заявил, что, возможно, в будущем будет помогать ВСУ. Кроме того, в беседе с «Зеленским» рокер пообещал приехать с «бешеным концертом» на Украину, если появится такое предложение после, как предположил артист, победы Киева.