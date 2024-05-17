Mash: Макаревич увеличил ценник на свои концерты Mash: Макаревич поднял цену на концерты до €35 тысяч после переезда в Израиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Telegram-канал Mash сообщил, что Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поднял цены на свои концерты до €35 тысяч. По информации канала, до переезда в Израиль исполнитель запрашивал на €5 тысяч меньше. Mash уточнил, что после повышения стоимости музыкант согласился исполнять даже те песни, от которых ранее отказывался по «политическим причинам».

В публикации сообщается, что речь идет о песнях, которые «плохо ложатся на еврейские мотивы». Также, уточнил канал, Макаревич отказывался петь «Перекресток семи дорог», которая была написана под впечатлением от сирийского Дамаска. Mash напомнил, что страна сотрудничает с Россией, что, по мнению Макаревича, неприемлемо.

Канал добавил, что также певец пополнил райдер. В публикации сообщается, что теперь он просит для себя и директора оплату перелета, пятизвездочную гостиницу, гримерку со свежими фруктами, соленьями, 18-летним виски и бутылкой красного сухого вина. Также, по информации Mash, Макаревич требует оплату услуг врача-фониатра, который занимается голосовыми связками.

Ранее сообщалось, что в отношении исполнителя могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Если его вина будет доказана, музыканту грозит два года лишения свободы.