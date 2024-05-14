В отношении Макаревича могут возбудить уголовное дело ТАСС: Макаревичу грозит тюрьма за нарушение правил деятельности иноагента

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Андрей Макаревич

Уголовное дело могут возбудить в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иноагента, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Если его вина будет доказана, музыканту грозят два года лишения свободы.

Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела, Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет, — сказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, власти не оставят без внимания разговор Макаревича с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Они позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Макаревич не только поддержал ВСУ, но и попытался оправдать идеолога украинских нацистов Степана Бандеру.

В реестр иноагентов Макаревич попал в сентябре 2022 года. Летом 2023 года он был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента за отказ от соответствующей маркировки в своих соцсетях. Повторный штраф был наложен на него за такое же нарушение Таганским районным судом Москвы 13 мая 2024 года. На музыканта было наложено взыскание в размере 30 тысяч рублей.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили с Макаревичем возможность возвращения певца в Россию. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».