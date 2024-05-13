«Предал Родину и отца»: как Макаревич подставился и пообещал помогать ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что, возможно, будет помогать Вооруженным силам Украины. Кто позвонил израильскому музыканту, о чем с ним говорили и как к словам Макаревича отнеслись в России?

Что Макаревич сказал пранкерам

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Макаревичу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Артист заявил, что, возможно, в будущем поможет ВСУ. На вопрос, готов ли он поддерживать военных, тот ответил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим, но в будущем, возможно, поможет и военным.

Кроме того, в беседе с «Зеленским» музыкант пообещал приехать с «бешеным концертом» на Украину, если появится такое предложение после, как он считает, победы Киева. До этого события он «считает дни».

В разговоре с «Зеленским» Макаревич пожелал ему и украинскому народу выдержать все испытания и победить, поскольку альтернативного варианта нет.

Также музыкант заявил, что в России почти не осталось «думающих» людей, поэтому возвращаться на родину он не собирается и подобного желания у него нет. В Израиле, отметил он, он чувствует себя как дома.

Макаревич рассказал, что в 2010 году разделял политику, проводимую экс-президентом Дмитрием Медведевым, и даже голосовал за него в 2008 году. По его словам, ему были близки идеи, высказываемые политиком. Также он принял поступившее от Медведева предложение встретиться и пообщаться в неформальной обстановке, попить пива.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Андрей Макаревич и Дмитрий Медведев, 2011 год

Как на слова Макаревича отреагировали в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что Макаревич является символом Иуды в России. По словам парламентария, артист утратил статус российского исполнителя, хоть формально и имеет российский паспорт.

«Я считаю, что он утратил статус российского исполнителя. Формально у него еще есть российский паспорт, но за эти годы Макаревич сделал все, чтобы о нем забыли и говорили только с презрением. <...> Современная медаль Иуды — орден Макаревича», — высказался парламентарий.

По словам Милонова, «Макаревич — это новая единица презрения к человеку», который готов был за деньги сделать что угодно и ничего не стеснялся. Как отметил депутат, в России артиста видеть не желают.

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что высказывания Макаревича полностью обнажили личность артиста, который когда-то пел, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, однако сегодня сам прогнулся похлеще остальных.

«Его сегодняшние высказывания полностью обнажают его личность: столько лет пел, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, и сам прогнулся похлеще всех и почти самым первым. Причем удивительно, что его отец был скульптором, строил памятники, монументы Победы. То есть человек предал Родину и предал отца», — считает Говырин.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Андрей Макаревич

Депутат отметил, что вряд ли Зеленский стал бы звонить человеку, который в далекие 90-е подрабатывал в кулинарном шоу из-за невостребованности в творчестве. При этом Говырин не исключил, что, если бы сейчас с Макаревичем связались из Эстонии и предложили выступить с песней «Давайте делать паузы в словах», он бы «переобулся в воздухе» и начал говорить, сколько это будет стоить.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что Макаревичу лучше сидеть тихо в Израиле и заниматься своим делом.

«Макаревич жил в стране, кормился, ел, пил. Желать победы чужой стране над своей собственной — это безумие какое-то. Его личная ненависть к власти перекрывает все остальное, хотя он не имеет к ней никакого отношения. Он же уже уехал, живет там, в другой стране. Сиди там тихо, делай свое дело, пой песни. Чего тебе еще надо? Он же сам уехал, его никто не прогонял», — добавил Пригожин.

В свою очередь сенатор Айрат Гибатдинов заявил в беседе с NEWS.ru, что Макаревич и подобные ему артисты могут захотеть вернуться в Россию после ее победы в специальной военной операции на Украине.

«Уверен, что после окончания СВО, которая всенепременно окончится победой России, вся эта шайка побежит на родину и будет по примеру других артистов просить прощения и записывать слезливые видео о великодушии и всепрощении нашего народа. Но в случае с теми, кто позволил говорить себе такие вещи, это не сработает», — пояснил сенатор.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич

Юрист Илья Русяев разговоре с NEWS.ru заявил, что Макаревичу может грозить до 20 лет лишения свободы, так как его обещания оказать помощь ВСУ подпадают под определение государственной измены.

«Обещание Макаревича оказывать помощь украинской армии потенциально подпадает под определение государственной измены в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России (статья 275 УК РФ). Данная статья предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы», — пояснил юрист.

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