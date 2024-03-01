«На подходе»: Джиган и Оксана Самойлова готовятся к пятому ребенку Джиган и Оксана Самойлова заявили, что готовы к пятому ребенку

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Джиган и Оксана Самойлова готовятся завести пятого ребенка. В кулуарах мероприятия «Проводы зимы: Super x VK» пара рассказала, что хочет еще одну девочку, передает корреспондент NEWS.RU.

Мы задумались. На подходе. У нас в доме есть комната свободная для него [ребенка] <...>, хотим девочку. Они такие милые, — сказали родители четырех детей.

Также Джиган и Самойлова поделились успехами дочери Ариэлы. По их словам, малышка уже интересуется пением и ходит на вокал. Джиган через пару лет планирует написать для нее песню.

Ранее Самойлова впервые призналась, что после рождения четвертого ребенка в США супруг принимал вещества, «воздействующие на подсознание», и делал «страшные вещи». Она также рассказала, что ей приходилось накачивать мужа транквилизаторами, чтобы «привести в чувство», и после этих событий ей и детям понадобилось прибегнуть к помощи психолога, чтобы восстановить душевное равновесие. Блогер подчеркнула, что тогда ее муж крутился в такой тусовке, где многие ведут нездоровый образ жизни, и она, оказавшаяся практически одна в чужой стране с детьми на руках, была в настоящем ужасе.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Джиган и Оксана Самойлова снизили стоимость своего особняка в поселке Шато-Соверен на Новой Риге до 155 млн рублей. По данным канала, знаменитая пара хочет продать коттедж облицованный натуральным камнем: внутри есть гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам и четыре спальни.