«Делал страшные вещи»: жена Джигана впервые рассказала о его зависимости Оксана Самойлова назвала трагедией зависимость мужа от запрещенных веществ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Джиган с женой Оксаной Самойловой

Жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) блогер и предприниматель Оксана Самойлова в YouTube-шоу «Есть вопросики» призналась, что после рождения четвертого ребенка в США супруг принимал вещества, «воздействующие на подсознание», и делал «страшные вещи». Самойлова рассказала, что ей пришлось накачивать мужа транквилизаторами, чтобы «привести в чувства». Блогер подчеркнула, что ей непонятна реакция поклонников музыканта, которые подбадривали его во время записи «пьяных» сторис. Бизнесвумен заявила, что после инцидента ей и детям пришлось прибегнуть к помощи психолога.

Денис — рэпер, он крутится в такой тусовке, где присутствуют разные вещества, которые воздействуют на сознание. В 2020 году эта ситуация не обошла нас стороной. Было очень страшно. Я сначала вообще не понимала, что происходит. Я никогда с этим не сталкивалась. Ты видишь только оболочку, а внутри — это не мой муж Джиган. И представь: я в незнакомой стране, одна с четырьмя детьми и Денисом, который не просто не в себе, это не Денис был. Он делал страшные вещи, очень страшные вещи, — рассказала Самойлова.

По прибытии в Москву Джиган, по словам супруги, лег в рехаб и пришел в себя только через три месяца. Самойлова отметила, что после случившегося Джиган «проснулся королем», потому что все «аплодировали» его странному поведению.

Люди считали меня какой-то злобной идиоткой, слишком строгой. А его — супервесельчаком, классным. Не было никакого хейта. Все его любили, все его звали, все хотели от него фиты... Единственная проблема, которая у него была, — это со мной, — заявила Самойлова.

Ранее рэпер Джиган подвергся критике подписчиков после поста, в котором он поддержал Израиль в конфликте с Палестиной. Некоторые поклонники пожелали музыканту и его семье пережить «ужасы, которые испытывают палестинцы», а также призвали всех мусульман отписаться от его аккаунта.

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