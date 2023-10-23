«Уже ничто не спасет»: поддержавшего Израиль Джигана осудили в Сети Поклонники Джигана заявили, что Аллах его покарает из-за поддержки Израиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган подвергся критике подписчиков после поста в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором он поддержал Израиль в конфликте с Палестиной. Некоторые поклонники пожелали музыканту и его семье пережить «ужасы, которые испытывают палестинцы», а также призвали всех мусульман отписаться от его аккаунта.

Пусть Всевышний Аллах проклянет тебя и твою семью, поддерживать такое будучи отцом — это дно. Надеюсь, Аллах проявит милосердие по отношению к вашим детям и наставит их, а вас уже ничто не спасет, — заявила пользовательница Милена.

Пользовательница Саида назвала Джигана «сатаной в человеческом обличье». Подписчица Хаджи спросила, не мучает ли исполнителя совесть. Слушатель Симон Абрамов предположил, что артист пожалеет о своих словах. Поклонница Изумруда отметила, что певец не поддержал Россию в конфликте с Украиной, но высказался в поддержку Израиля, когда там начались военные действия.

Мусульмане! Обращаюсь к вам, как вы можете быть подписанными на человека, который поддерживает убийство наших братьев и сестер и маленьких ангелочков! — написала пользовательница Фатима.

Ранее сообщалось, что жена Джигана блогер Оксана Самойлова могла заработать на своем бизнес-марафоне «Стратегия на миллион» от 70 до 390 млн рублей. Курс, рассказывающий о том, как разбогатеть, прошли около 11 тысяч человек, стоимость участия составила от 6 тысяч до 300 тысяч рублей. На лекциях блогер рассказывала о том, что миллионеры чистят зубы по 3 минуты, читают аффирмации и делают комплименты окружающим.

Желающим разбогатеть Самойлова советовала торговать подгузниками для животных, открывать магазин по продаже мыла и каждый день принимать контрастный душ, сообщает источник. Привычками бедных людей блогер называла жалобы на жизнь, курение и употребление газировки вместо чистой воды.