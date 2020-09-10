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«На мумий похожи»: поклонников удивил внешний вид Долиной и Бабкиной

15:48, 10 сентября 2020
Фото: instagram.com/ngbabkina

Пост певицы Надежды Бабкиной в социальной сети, в котором она поздравила коллегу Ларису Долину с днём рождения, был неоднозначно воспринят подписчиками. Некоторые отметили, что женщины прекрасно выглядят, другие же раскритиковали внешность артисток.

Надежда Бабкина в Instagram поздравила свою давнюю подругу Ларису Долину с 65-летием. Как сказала исполнительница, природа наградила её коллегу потрясающими голосовыми данными.

Бабкина вспомнила, как однажды она предложила Долиной вместе исполнить песню и та согласилась. Выбор пал на «Через садик, через вишню».

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Свой пост исполнительница сопроводила совместным снимком, который вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые раскритиковали внешний вид певиц, другие же отметили, что они прекрасно выглядят.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов развеял слухи о том, что Надежда Бабкина не лечилась от коронавируса, а делала в это время пластическую операцию. Критик подтвердил, что подтяжки и уколы артистка делала, но ещё до того, как попала в больницу с инфекцией, писал NEWS.ru.

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