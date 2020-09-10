«На мумий похожи»: поклонников удивил внешний вид Долиной и Бабкиной

https://static.news.ru/photo/7437a65a-f364-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ngbabkina

Пост певицы Надежды Бабкиной в социальной сети, в котором она поздравила коллегу Ларису Долину с днём рождения, был неоднозначно воспринят подписчиками. Некоторые отметили, что женщины прекрасно выглядят, другие же раскритиковали внешность артисток.

Надежда Бабкина в Instagram поздравила свою давнюю подругу Ларису Долину с 65-летием. Как сказала исполнительница, природа наградила её коллегу потрясающими голосовыми данными.

Бабкина вспомнила, как однажды она предложила Долиной вместе исполнить песню и та согласилась. Выбор пал на «Через садик, через вишню».

Свой пост исполнительница сопроводила совместным снимком, который вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые раскритиковали внешний вид певиц, другие же отметили, что они прекрасно выглядят.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов развеял слухи о том, что Надежда Бабкина не лечилась от коронавируса, а делала в это время пластическую операцию. Критик подтвердил, что подтяжки и уколы артистка делала, но ещё до того, как попала в больницу с инфекцией, писал NEWS.ru.