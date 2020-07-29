Друг Бабкиной рассказал, делала ли певица пластику вместо лечения от COVID

https://static.news.ru/photo/d8d7ea0a-d219-11ea-be00-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Georgiy Danilov/Russian Look/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов развеял слухи о том, что Надежда Бабкина не лечилась от коронавируса, а делала в это время пластическую операцию. Критик подтвердил, что подтяжки и уколы артистка делала, но ещё до того, как попала в больницу с инфекцией.

Соседов уверен, что на коронавирусе пиар не строят, так как всё это может «аукнуться». А вот пластику Бабкина делала к своему юбилею, который отмечала 19 марта. Заразилась же она в апреле, пишет «Собеседник».

Слухи о том, что Бабкина вовсе не лечилась от коронавируса, а лежала в это время в больнице по причине пластической операции, ходят давно. Главный аргумент для сомнения — нельзя «выйти» из тяжёлой болезни заметно похудевшей и похорошевшей.

Соседов объяснил это «уколами красоты» и другими манипуляциями, которые не могли исчезнуть за два месяца.

Конечно, она болела, не просто же так валялась в больнице. Никогда не поверю, что она устроила шоу с коронавирусом. Многие болели: и Мария Арбатова, и Лещенко! На коронавирусе не строят пиар. Это может плохо аукнуться! Бабкина это понимает, — ответил на претензии критик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина заявила, что в момент выхода из искусственной комы, в которую её ввели врачи при двусторонней пневмонии, она наблюдала странный свет.