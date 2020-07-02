Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы

https://static.news.ru/photo/aa61304e-bcd1-11ea-b50e-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина заявила, что в момент выхода из искусственной комы, в которую её ввели врачи при двусторонней пневмонии, она наблюдала странный свет.

Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчёт света у меня была большая центрифуга, — рассказала певица в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Она изобразила рукой работающую центрифугу, которая неожиданно «бац — и остановилась». После этого 70-летняя артистка увидела серебристый цвет, затем пришла в сознание и услышала врачей.

Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: «Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошёл в человека. Я не боюсь, для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках», — рассказала Бабкина.

Врачи ввели артистку в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ в апреле, в разгар пандемии коронавируса. У Бабкиной тогда было поражено 80% лёгких.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после перенесённого заболевания Бабкина заявила о желании переосмыслить свою жизнь. По её словам, ситуация заставила о многом задуматься. К тому же, поделилась откровениями певица, у её сына есть своя история спасения, и всё происходящее, по её мнению, это знаки, предупреждение. Что собирается артистка делать по этому поводу, она тогда ещё не решила.