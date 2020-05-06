Бабкина собралась переосмыслить жизнь после коронавируса

https://static.news.ru/photo/ce052292-8f33-11ea-9d23-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Надежда Бабкина собирается переосмыслить свою жизнь после перенесённого заболевания. Пережитая ситуация заставила её о многом задуматься, говорит певица.

В частности, 70-летняя артистка задумалась о родственниках, которых у неё практически нет.

У меня ведь никого, кроме сына и его детей, моих внуков, больше нет. У меня папы, мамы нет, дедушек, бабушек тоже, нет брата. Есть только я одна, — призналась Бабкина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

К тому же, поделилась откровениями певица, у её сына есть своя история спасения, и всё происходящее, по её мнению, это знаки, предупреждение. Что собирается артистка делать по этому поводу, она пока не решила. Лишь сообщила, что ей надо «тщательно подумать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни, где раскрыла подробности своего пребывания в больнице и рассказала, как её спасали московские врачи. По её словам, незадолго до госпитализации она была уверена, что с ней не может случиться ничего серьёзного.