https://static.news.ru/photo/e16839e6-42a3-11ea-9129-fa163e074e61_660.jpg Фото: pelageya_insta/instagram.com

Российская певица Пелагея впервые прокомментировала информацию о разделе имущества с хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги находятся в бракоразводном процессе. По слухам, из-за разрыва артистка лишилась особняка за 75 млн рублей, в который вкладывала свои средства.

Мы ничего не делим! У Ивана — его дом, его машина и его доходы. У меня — моя квартира, концерты, дочь. Всё! — заявила Пелагея на праздновании дня рождения дочери Таисии.

Судя по одобрительным кивкам спортсмена, он полностью согласен с бывшей возлюбленной и ни на что претендовать не собирается. Дом находится в 20 км от Москвы. Он был куплен после свадьбы. Как сообщает StarHit, именно из-за него в паре мог случиться разлад.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.