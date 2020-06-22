«Мы не живём вместе»: муж Полины Гагариной рассказал о браке с певицей

https://static.news.ru/photo/71a1a688-b486-11ea-80b7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые подтвердил, что его союз с певицей трещит по швам. Влюблённые больше не живут вместе. Однако они не говорят о разводе и разделе имущества.

Мы больше не живём вместе, — написал фотограф в Instagram.

По его словам, они пытаются сохранить нормальные отношения. Звёзды, несмотря на разлад в отношениях, продолжают заботиться о детях.

Дмитрий Исхаков в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира останутся в собственности у Гагариной. Фотограф зарабатывает в 100 раз меньше жены. По данным Forbes, заработки артистки в прошлом году превысили $5 млн. Исхаков получает не более 300 тыс. рублей в месяц.

Фанаты певицы обсуждают несколько версий, почему артистка уходит от мужа. В частности, речь идёт о том, что Исхаков в последнее время чрезмерно контролировал супругу. Ещё одной причиной называют тот факт, что муж певицы зарабатывал в сотни раз меньше неё. Гагарину якобы такой поворот дел не устраивал, и она всё чаще высказывала претензии мужу.

Звёздная пара воспитывает общую дочку Мию, которая родилась в 2017 году. Кроме того, у певицы есть старший сын. Мальчик появился на свет в браке с актёром Петром Кисловым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина прервала молчание после известия о разводе. Она опубликовала пост о том, что сейчас наступил непростой период в её жизни.