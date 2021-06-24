Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменили

Американский певец Джастин Тимберлейк на своей странице в Twitter заступился за свою бывшую возлюбленную Бритни Спирс после её речи в суде по делу об опекунстве со стороны отца Джеймса Спирса. Исполнитель призвал всех «постоянно поддерживать» звезду.

После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было... То, что происходит с ней...