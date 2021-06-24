Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменили. Зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на следующий год, передаёт РИА Новости в своём Telegram-канале. Шоу планировали провести с 23 по 27 июня.
В связи с ограничениями, введёнными постановлением губернатора Московской области... с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход, — говорится в Instagram мероприятия.