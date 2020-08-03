Мужа Полины Гагариной застали в парке с новой девушкой

https://static.news.ru/photo/7a7d5e56-d573-11ea-acfc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: isxakov/instgaram.com

Фотографа Дмитрия Исхакова заметили в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с годовалым ребёнком. Пара держалась за руки.

Об этом сообщает Super.ru, отмечая, что Исхаков и его спутница выглядели как молодая семья. Снимок этой девушки также недавно появился и в соцсетях фотографа: на нём она кормит грудью малыша где-то в московских скверах.

По данным издания, девушку зовут Екатерина, она занимается бизнесом и финансами и очень далека от сцены. При этом бракоразводный процесс с Гагариной у Исхакова ещё не начался.

Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.

О том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса находится на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже Исхаков подтвердил , что их брак трещит по швам и они не живут вместе. Интересно при этом, что певица по-прежнему подписана в Instagram на своего супруга, а вот фотограф больше не следит за ней в соцсети.

Недавно Гагарина уклончиво ответила на вопрос о расставании с мужем. Вдаваться в подробности о происходящем в своей семье Гагарина не стала, но подметила, что «лучше её слов за неё скажут дела», писал NEWS.ru.