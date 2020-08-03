Мужа Полины Гагариной застали в парке с новой девушкой

Фотографа Дмитрия Исхакова заметили в Ботаническом саду на ВДНХ в компании молодой девушки с годовалым ребёнком. Пара держалась за руки.
Об этом сообщает Super.ru, отмечая, что Исхаков и его спутница выглядели как молодая семья. Снимок этой девушки также недавно появился и в соцсетях фотографа: на нём она кормит грудью малыша где-то в московских скверах.
По данным издания, девушку зовут Екатерина, она занимается бизнесом и финансами и очень далека от сцены. При этом бракоразводный процесс с Гагариной у Исхакова ещё не начался.
Пара поженилась в 2014 году. У Гагариной уже тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.
О том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса находится на грани развода, СМИ написали ещё весной. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже Исхаков
Недавно Гагарина уклончиво ответила на вопрос о расставании с мужем. Вдаваться в подробности о происходящем в своей семье Гагарина не стала, но подметила, что «лучше её слов за неё скажут дела», писал NEWS.ru.
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