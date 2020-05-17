Мужа Нюши критикуют после выхода их совместного с Кридом хита

https://static.news.ru/photo/08f51960-986d-11ea-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Бизнесмен Игорь Сивов присматривает за ребёнком, пока его супруга певица Нюша занимается своей карьерой. Из-за этого он подвергся шквалу критики со стороны поклонников. Его упрекают в том, что между бывшими возлюбленными — Нюшей и Егором Кридом — есть «искра», которую он не замечает.

Подписчики в Instagram задаются вопросом «куда смотрит муж?».

Сколько же у вас энергии, чтобы обращать внимание на других. Когда человек воспринимает окружающих с теплотой и радуется за всё, что происходит, то и его жизнь начинает меняться, — ответил Сивов подписчикам.

После выхода совместной песни Mr. & Mrs. Smith разговоры вокруг Нюши и Егора Крида набрали новую силу. Звёзды, которые разорвали отношения ещё пять лет назад, после выхода совместного трека проводят прямые эфиры, вспоминают прошлое и ставят друг другу лайки. В субботу они также впервые за долгое время появились вместе. В этот момент Сивов проводил мастер-класс по воспитанию детей, а потом с удовольствием посмотрел выступление супруги.

Как писал NEWS.ru, ранее Сивов прокомментировал новый совместный трек возлюбленной с Егором Кридом, с которым она рассталась около пяти лет назад.