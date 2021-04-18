Мужа Нетребко узнали в Ламе на шоу «Маска»

Жюри шоу «Маска» поняло, кто может скрываться под образом Ламы. Неожиданную версию выдвинула певица Валерия. По её словам, под милым персонажем скрывается супруг известной оперной певицы.
Знаменитая блондинка заметила, что у Ламы хорошая академическая подготовка. Персонаж якобы намекает на оперу «Кармен».
Карьера этого певца и началась с исполнения арии из этой оперы, а ещё он сказал, что пишет стихи и посвящает их своей жене. Друзья мои, у меня сердце сейчас выскочит. Я не могу поверить в то, что я сейчас озвучу. Это Юсиф Эйвазов! — заявила супруга Иосифа Пригожина.
Другие жюри удивились, но решили не отказываться от этой версии. Они вспомнили, что недавно муж Анны Нетребко отправился в Санкт-Петербург. Получается, что оперный певец сейчас находится в России и может отказаться участником шоу.
Полуфинальный выпуск шоу «Маска» начался с поздравления с днём рождения члена жюри, певицы Валерии. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров назвал артистку честной, талантливой и справедливой.