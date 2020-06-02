Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

https://static.news.ru/photo/f367ba8a-a546-11ea-b24b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе. Фотограф излил душу в личном блоге в стихах собственного сочинения.

Исхаков опубликовал одни из своих виршей о душевных переживаниях. Он поделился с подписчиками сомнениями, надо ли вообще такое публиковать.

Столько личных эмоций и напоказ. Даже звонят, говорят — не делай так. А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли, — изливает эмоции фотограф.

Муж Гагариной добавил, что ему будет очень приятно, если его творчество вдруг понравится почитателям. Если же нет — не беда, всем нравиться невозможно.

Отец нас оставил, пустые надежды, Мир прежним не будет, дальше мы сами, Утром с похмелья умираем от жажды, И только во снах отец снова с нами, — туманно на что-то намекает супруг певицы.

В довершение Исхаков довольно жёстко прошёлся по современной эстраде, назвав её «убогой». Также фотограф нелицеприятно отозвался и о журналистах, сказав, что у него «нет, не было и не будет» никаких контактов со СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина прервала молчание после известия о разводе. Она опубликовала пост о том, что сейчас наступил непростой период в её жизни.