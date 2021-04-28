Муж Любови Успенской потребовал разделить имущество

https://static.news.ru/photo/05c78ca8-a8b8-11eb-9e21-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Супруг Любови Успенской предприниматель Александр Плаксин прислал певице документы с требованием о разделе имущества, сообщили источники Sobesednik.ru.

Они уточнили, что в первую очередь Плаксин претендует на загородный дом артистки.

По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей, — рассказали собеседники издания.

Сейчас предприниматель находится в США. Для Успенской его требование стало настоящим шоком, она обратилась за помощью к адвокатам.

Отдавать мужу миллионы она не хочет, — подчеркнули источники.

В феврале Успенская решила развестись с четвёртым мужем Александром Плаксиным. Артистка призналась, что устала тянуть на себе брак, который давно исчерпал себя. Она считает, что муж жил за её счёт. Плаксин не приносил в дом ни копейки. Она не может простить мужчине загубленную жизнь дочери, певица уверена, что Татьяна стала принимать наркотики только по вине отца, который снабжал её запрещёнными веществами, чтобы завоевать внимание.