Муж Любови Успенской потребовал разделить имущество

Супруг Любови Успенской предприниматель Александр Плаксин прислал певице документы с требованием о разделе имущества, сообщили источники Sobesednik.ru.
Они уточнили, что в первую очередь Плаксин претендует на загородный дом артистки.
По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей, — рассказали собеседники издания.
Сейчас предприниматель находится в США. Для Успенской его требование стало настоящим шоком, она обратилась за помощью к адвокатам.
Отдавать мужу миллионы она не хочет, — подчеркнули источники.
В феврале Успенская решила развестись с четвёртым мужем Александром Плаксиным. Артистка призналась, что устала тянуть на себе брак, который давно исчерпал себя. Она считает, что муж жил за её счёт. Плаксин не приносил в дом ни копейки. Она не может простить мужчине загубленную жизнь дочери, певица уверена, что Татьяна стала принимать наркотики только по вине отца, который снабжал её запрещёнными веществами, чтобы завоевать внимание.
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