Стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, не перестаёт удивлять поклонников своим роскошным телом. На этот раз он вслед за своей супругой опубликовал в
For you, — загадочно подписал снимок Тарзан.
Пост мужа Королёвой вызвал восторг у прекрасной половины пользователей: «Ух ты... а мне дух захватило.. красивый черт возьми!»; «Хотела бы я оказаться фотографом»; «И красивый и успешный! Значит есть и мозги!»; «Хорошо, когда есть, что показать!». Однако нашлись и те, кто посочувствовал звезде: «Вся жизнь-сплошной стриптиз!! Жалко бедолагу!!».
Ранее Наташа Королёва поделилась интимным фото с фестиваля «Жара». На снимке, опубликованном в Сети, певица, полностью обнажённая сидит в ванне, наполненной пеной. При этом видны только оголённые плечи и колени артистки, писал News.ru.