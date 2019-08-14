https://static.news.ru/photo/bb4b106a-bea2-11e9-9652-fa163e074e61_660.jpg Наталья Королёва и Тарзан Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

Стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, не перестаёт удивлять поклонников своим роскошным телом. На этот раз он вслед за своей супругой опубликовал в Instagram полностью обнажённый снимок. На нём он едва прикрывает то, что обычно принято скрывать от посторонних глаз.

For you, — загадочно подписал снимок Тарзан.

Пост мужа Королёвой вызвал восторг у прекрасной половины пользователей: «Ух ты... а мне дух захватило.. красивый черт возьми!»; «Хотела бы я оказаться фотографом»; «И красивый и успешный! Значит есть и мозги!»; «Хорошо, когда есть, что показать!». Однако нашлись и те, кто посочувствовал звезде: «Вся жизнь-сплошной стриптиз!! Жалко бедолагу!!».

Ранее Наташа Королёва поделилась интимным фото с фестиваля «Жара». На снимке, опубликованном в Сети, певица, полностью обнажённая сидит в ванне, наполненной пеной. При этом видны только оголённые плечи и колени артистки, писал News.ru.