Муцениеце выгнали из спектакля, где играет Прилучный

https://static.news.ru/photo/8ac2aa1e-d9a6-11ea-82a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце неожиданно узнала, что её не взяли в спектакль «Авантюристы поневоле», где она играла с бывшим мужем Павлом Прилучным.

Звезда обнаружила, что спектакль планируют сыграть без неё. Постановку назначили на 1 октября в Театриуме на Серпуховке и 8 октября в петербургском ДК «Выборгский». Артистка также посетовала на поведение коллег.

Очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, — подчеркнула светская львица.

По данным Starhit, в труппе постановки числится новая возлюбленная Прилучного Мирослава Карпович.

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса из «Папиных дочек» ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса.

Сам актёр до недавнего времени состоял в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Они поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись.

Недавно Прилучного с детьми в компании с Карпович видели на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений.