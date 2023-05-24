«Можно ли мужикам верить?» Как Гурцкая нашла и потеряла Петра Кучеренко История Дианы Гурцкаи и ее любви с супругом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая с мужем Петром Кучеренко, 2008 год

24 мая в Москве прощаются с Петром Кучеренко — замминистра науки и высшего образования и мужем певицы Дианы Гурцкаи. Его похоронят на Троекуровском кладбище столицы. История любви супругов — в материале NEWS.ru.

Как Гурцкая училась музыке

Будущая артистка родилась в Сухуми 2 июля 1978 года. Отец был шахтером, мама работала учительницей. В семье росли два сына и дочь — Диана стала четвертым и младшим ребенком. Родители не сразу поняли, что у девочки проблемы со зрением. Как рассказывала певица в программе «Судьба человека» ведущему Борису Корчевникову, они обратились к врачам, когда заметили неподвижность зрачков у ребенка. У Дианы была диагностирована врожденная слепота, и вылечить или улучшить зрение было невозможно. «Но родители делали всё, чтобы я не чувствовала себя обделенной. И я благодарна им за такое воспитание», — вспоминала певица.

Гурцкая получила образование в специальной школе-интернате для слабовидящих детей в Тбилиси. Недуг не помешал исполнительнице научиться играть на фортепиано. Диане приходилось запоминать мелодии на слух, так как у преподавателей музыкальной школы не было возможности учить ее по специальным нотам для незрячих.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Диана Гурцкая

«По рассказам мамы и папы, я начала петь тогда же, когда научилась разговаривать. Да я и сама помню, что мне в первую очередь запоминались мелодии и звуки окружающего мира, пыталась их повторить», — делилась артистка.

С кем Гурцкая познакомилась в Москве

В 1992-м после начала военного конфликта в Абхазии семья Дианы переехала в Москву. «Была дружная теплая семья, большой дом, рядом Черное море. Благополучие и покой. Никто не мог представить, что все изменится в один день, когда на Кавказе началась война. Никто из нас не ожидал, что мы, уснув вечером в своих постелях, наутро окажемся в центре для беженцев...» — цитировал исполнительницу сайт Peoples.ru.

По словам Дианы, она смогла добиться успеха в музыкальной карьере благодаря поддержке семьи. В 1995-м старший брат Роберт отправил кассету с записью вокала Дианы на конкурс «Ялта — Москва — Транзит».

Диана Гурцкая не заняла первого места, но получила специальный приз жюри, членами которого были композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, певица Лариса Долина. «Бог посылал мне в жизни разные испытания, но вознаграждал людьми. Одной из таких наград стал Игорь (Николаев. — NEWS.ru)», — делилась артистка.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Игорь Николаев

СМИ приписывали им романтические отношения. Хотя в то время Николаев был женат на Наташе Королевой. Гурцкая отмечала, что «все фигуранты этого несуществующего любовного треугольника воспринимали слух с юмором».

Почему Гурцкая сначала стеснялась Кучеренко

Диану познакомила с будущим мужем — юристом Петром Кучеренко — Ирина Хакамада. Она приехала вместе с Петром на день рождения певицы, представив приятеля как перспективного политика.

Кучеренко родился в Красноярском крае в семье педагогов. Он окончил школу с золотой медалью, потом переехал в Москву, поступил в РУДН на юридический факультет. Карьеру в политике начал как помощник Галины Старовойтовой (1946–1998), занимался юридической деятельностью, а также преподавал в РУДН.

Гурцкая вспоминала, что при первой встрече он показался ей чересчур серьезным и она его «долго стеснялась». «Петр общался с моим братом Робертом. Когда телефонную трубку случайно брала я, то тут же старалась свернуть разговор, говорила, что сейчас позову брата. Я стеснялась Петра», — рассказывала Диана в интервью.

Однажды Петр позвонил именно певице на мобильный телефон. Она снова хотела передать трубку брату, но Кучеренко сказал, что хочет поговорить с ней. «Я растерялась», — вспоминала Диана.

Петр красиво ухаживал — дарил певице цветы, устраивал сюрпризы. Однако Гурцкая боялась, что Кучеренко будет с ней трудно. Тут на помощь пришла мать юриста. «Она сказала: сынок, если ты любишь, может быть, это и правильно, и Диана заслуживает счастья больше, чем кто-либо. Только смотри, ты ее не обмани. Когда я услышала эти слова от будущей свекрови, поняла, что в этой удивительной семье меня будут любить», — рассказывала позже Диана.

Гурцкая и Кучеренко поженились в 2005-м, а через два года у них родился сын Константин. «Он самый красивый человек, которого я встречала в своей жизни», — так говорила о муже певица.

Какую общую мечту Гурцкая и Кучеренко так и не смогли исполнить

Брак Гурцкаи и Кучеренко считался одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Они были вместе 15 лет. «Только после знакомства с Петей я осознала, что же такое настоящая любовь и какое это счастье — быть рядом с человеком, который тебя понимает и принимает», — признавалась исполнительница.

Кучеренко преуспел в политике, он работал в Совете Федерации, а в 2020-м был назначен на пост замминистра науки и высшего образования. Спустя год Петр получил должность статс-секретаря в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Диана не раз шутила о командировках мужа. «Как же можно мужикам верить? Сегодня он весь мой, а завтра уедет куда-нибудь в командировку в Лондон. А там ведь эти деловые женщины — такие волчицы», — говорила она в программе «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой.

Больше всего 44-летняя Диана и Петр мечтали о втором ребенке. В 2022 году певица признавалась в программе Пятого канала «Светская хроника», что муж даже согласился взять девочку или мальчика из детского дома. Однако они не успели осуществить задуманное: жизнь Кучеренко оборвалась в 46 лет во время возвращения из рабочей поездки на Кубу.