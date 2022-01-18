«Может обратиться в суд»: адвокат о раскрытии СМИ адреса квартиры Монеточки

Российская певица Елизавета Гырдымова, также известная как Монеточка, имеет право обратиться в суд с иском о защите персональных данных и потребовать компенсации морального вреда после того, как СМИ раскрыли адрес её новой квартиры в Басманном районе Москвы, рассказала NEWS.ru адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова. Юрист отметила, что исполнительница может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ.

Лица, занимающиеся незаконным собиранием и распространением персональных данных, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Законом определена конфиденциальность персональных данных, заключающаяся в том, что лица, получившие доступ к таким данным, не имеют права их разглашать без согласия правообладателя, — добавила Леонова.

Эксперт подчеркнула, что, согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года, к ним относятся любые личные сведения о том или ином гражданине, в том числе и место его проживания.

Накануне Монеточка рассказала, что ей придётся продать свою новую квартиру из-за того, что СМИ рассекретили её адрес. Как написала девушка в сторис Instagram, она многократно демонстрировала кадры своего жилья, но при этом не намеревалась раскрывать его месторасположение. По её словам, к ней уже начали приходить незваные гости. Монеточка отметила, что именно из-за подобных публикаций звёзды становятся закрытыми для публики, прячут свои деньги, дома и семью.

Ранее актриса Анастасия Макеева похвалилась, что стала обладательницей элитных двухэтажных апартаментов в Турции, куда перебралась с мужем Романом Мальковым и пасынком. Супруги обосновались в Аланье. Как выяснилось, артистка и её муж купили квартиру ещё в сентябре 2020 года, но только сейчас певица решила афишировать эту новость. По её словам, она долго выбирала место жительства — на Кипре, в Испании, Италии, Греции, Болгарии и даже в Индии. Но в итоге остановилась на Турции.