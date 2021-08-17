«Может обозлиться и начать мстить»: Пьеха рассказал о травме избитого сына

Российский певец Стас Пьеха рассказал в интервью Алле Довлатовой для «Русского радио» о психологической травме сына Пети, в избиении которого обвиняют Ирину Безбородову. Семилетний мальчик продолжает проходить обследования после инцидента.

Это психологическая травма, которая отнимает у ребёнка доверие к взрослым людям. И потом человек может обозлиться и начать мстить, — пояснил Пьеха.

По словам певца, физическое здоровье уже давно удалось поправить, а вот с испугом ребёнка семье пришлось повозиться. При этом супруга известного футбольного арбитра даже не извинилась. После месячной работы Пети с психотерапевтом и другими специалистами Пьеха услышал, что его сын умный, всесторонне развитый и даже отличается 3D-мышлением. Однако, как и любой ребёнок, он не понимает, почему родители постоянно водят его по врачам уже второй месяц.

Он очень устал, его лето испортили избиениями, потом больницами, потом тошнотой. А сейчас бесконечным тасканием по врачам. Петя ведь параллельно готовится в школу идти — тяжёлое лето выдалось, — отметил певец.

Напомним, что Петю госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга. Ирина Безбородова всё ещё не признала свою вину за избиение маленького мальчика.

Ранее звёздный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Безбородовой не удастся избежать суда.