Моргенштерн заявил, что вопреки запрету приехал на Украину

Российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, заявил на своей странице в Instagram, что приехал на Украину со своей невестой Диларой Зинатуллиной, вопреки запрету киевских властей.

Медовый месяц продолжается. Мы на Украине, — сообщил музыкант.

В то же время пиар-директор исполнителя Анна, комментируя данную информацию, отметила в беседе с РЕН ТВ, что исполнитель сейчас не находится на территории соседнего государства. По её словам, это была шутка.

В начале июля Окружной административный суд Киева открыл дело по иску рэпера Алишера Валеева к Службе безопасности Украины за внесение имени музыканта в чёрный список. Артисту запрещён въезд на территорию государства.

Минкульт решил, что Моргенштерн представляет угрозу национальной безопасности страны, так как якобы он пропагандирует жестокость, насилие, нездоровый образ жизни и даже наркотики. Рэпер рассчитывал выступить в Киеве, он был возмущён решением властей и подал иск на СБУ. Моргенштерн сообщил, что он и его адвокаты не намерены отступать.

Ранее Моргенштерн сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. 23-летний музыкант в одних трусах и при всей своей команде встал на одно колено после съёмок на площадке и потребовал от неё немедленного ответа.