Монеточка опубликовала видео со своей свадьбы

https://static.news.ru/photo/8b67213c-57b1-11eb-b725-fa163e074e61_660.jpg Монеточка Фото: instagram.com/monetochkaliska

Елизавета Гырдымова, известная как Лиза Монеточка, опубликовала на YouTube видео со своей свадьбы под названием «Как я вышла замуж». Бракосочетание состоялось ещё 26 декабря, но певица не спешила делиться кадрами с торжества.

О публикации видео Монеточка сообщила в Instagram.

На кадрах видно, что певица выходит замуж в обыкновенном летнем платье, а её жених Виктор Исаев и вовсе пришёл в ЗАГС в джинсовой рубашке.

Зарегистрировали молодых в Сочи.

Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити... Она только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята! Чьё-то счастье любит тишину, а моё — громкие песни, танцы и искры радости, потому что это я! — заявила Монеточка.

Начинается ролик с клятвы молодожёнов. За пару минут до регистрации певица просит жениха сказать ей приятные слова. Она обещает любить его до конца жизни, быть честной и верной.

Монеточка признаётся, что не сразу решилась на замужество. Она говорит, что они очень долго подавали заявление, а её жених пошутил насчёт того, что могли и «передумать».

Фамилию Гырдымова менять не будет из-за «равноправия».

Поклонники восторженно отреагировали на видео. Они пожелали Монеточке оставаться такой же счастливой, как и в день свадьбы. «Хорошо, что есть такие, как вы, веру в людей и добро возвращаете!» — написали пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, опровергла слухи о том, что вышла замуж за своего продюсера. Путаница возникла из-за того, что надпись «prod» в треках и альбомах Монеточки всегда означала sound production — производство музыки, а не producing — продюсирование.