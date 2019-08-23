https://static.news.ru/photo/01958a72-c557-11e9-a258-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Участник проекта «Голос», музыкант Данил Буранов, заключивший после контракт о сотрудничестве с певцом Григорием Лепсом, рассказал, почему решил прекратить все отношения со знаменитым артистом.

По его словам, главной причиной разрыва контракта стало отсутствие в совместной работе с Лепсом души, а также «чего-то настоящего».

Это была двухсторонняя история. Несколько месяцев назад Григорий Викторович первым сказал, что мне пора двигаться своей дорогой, — признался музыкант в интервью порталу «СтарХит» .

Он добавил, что Лепс первый сказал, что у их совместного творчества нет никакого положительного результата.

Он выбирал для меня материалы исключительно на свое усмотрение. А я просто записывал треки и выпускал, — посетовал Буранов.

Однако музыкант добавил, что они «прекрасно расстались», и назвал Лепса прекрасным, адекватным человеком.

Ранее News.ru писал о том, что певец Григорий Лепс преодолел сложную дистанцию вместе с чемпионом мира по рукопашному бою Виктором Смоляром, чем очень удивил последнего.