Молодой муж Бабкиной, рассказал когда певицу выпишут из больницы

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Доктор Энтони Фаучи, который работает в специальной группе Белого дома по борьбе с COVID-19, оценил скетч Брэда Питта, в котором тот высмеял заявления президента США Дональда Трампа о пандемии коронавируса.

Питт принял участие в юмористическом шоу Saturday Night Live, в котором спародировал Фаучи, чтобы попытаться объяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о вирусах и анализах. Врач заявил, что...