Шоу-бизнес

Молодой муж Бабкиной, рассказал когда певицу выпишут из больницы

23:35, 28 апреля 2020
Надежда Бабкина и Евгений Гор Надежда Бабкина и Евгений Гор Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Певицу Надежду Бабкину выпишут из больницы через 7-10 дней. Об этом сообщил её молодой супруг Евгений Гор.

По его словам, артистка будет полностью здорова к моменту выписки.

Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой, — написал музыкант в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.

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