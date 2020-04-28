Молодой муж Бабкиной, рассказал когда певицу выпишут из больницы

Певицу Надежду Бабкину выпишут из больницы через 7-10 дней. Об этом сообщил её молодой супруг Евгений Гор.
По его словам, артистка будет полностью здорова к моменту выписки.
Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой, — написал музыкант в Instagram.
Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.
Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.
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