Молодая жена Петросяна язвительно упомянула о Степаненко

https://static.news.ru/photo/d8769298-9bfd-11ea-83c7-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна высказалась о его бывших жёнах. Татьяна Брухунова, которая является пятой по счёту женой артиста, вступила в спор с подписчицей, где впервые упомянула о Елене Степаненко.

Не уважаю подобных женщин. Получается, она с ним десятки лет — и в горе, и в радости, и имущество все нажили. А ту жена стала стареть — и на тебе счастье, — написала пользовательница по имени Ольга, отметив, что Брухунова ещё получит по заслугам.

Помощница юмориста не смогла сдержать эмоций и решила дать отпор.

А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвёртой, о которой вы говорите. Там годы совместной жизни, и даже ребёнок, — написала она в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юмористка Елена Степаненко, которая полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, похоже, окончательно оправилась после разрыва. В одном из выпусков шоу «Ещё не вечер», гостьей которого стала Ольга Бузова, она высказалась о бывшем муже и пошутила о его возможном возвращении.