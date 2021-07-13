Молодая жена Петросяна показала редкое фото подросшего сына

Молодая избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала поклонникам редкое фото подросшего сына. На снимке мальчик стоит спиной, но даже так видно, насколько он подрос.

Волосы малыша потемнели. Он одет в матроску с полосатым воротником.

Мальчик с открытки, — подписала фото Брухунова.

Подписчики жены юмориста пришли в полный восторг и рассыпались в комплиментах. «Прелесть», «Уже взросленький», «Медвежонок маленький», восторгаются в комментариях пользователи.

Родителями Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали в прошлом году. Мать редко публикует фото малыша и, как правило, не показывает его лицо. По неофициальной информации, пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Но Брухунова заявила, что просто искусно скрывала беременность.

Ранее сообщалось, что Елена Степаненко подала жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с её бывшим мужем Евгением Петросяном. Адвокат Петросяна отметил мелочность Степаненко, которая в ходе суда постоянно уточняла свои требования к бывшему мужу и просила учитывать при оценке доли, причитающейся каждому из супругов, курсы валют, стоимость посуды и серебра.