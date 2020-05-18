Молодая жена Макаревича рассказала, как переживает разлуку с мужем

https://static.news.ru/photo/ceece2a2-997f-11ea-9239-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Молодая жена Макаревича Эйнат Кляйн не успела приехать к мужу до закрытия границ и осталась в Израиле. Девушка, которая моложе своего избранника на 30 лет, несколько лет назад училась на факультете журналистики в Киеве, после чего вновь вернулась на родину.

С супругом 36-летняя израильтянка общается только при помощи соцсетей. О личной жизни она говорить не хочет, сообщает «Собеседник», журналистам которого удалось связаться с молодой женой Макаревича.

Эйнат Кляйн рассказала, что любит путешествовать, к слову, с лидером «Машины времени» она познакомилась во время поездки в Эфиопию. Женщина занимается туристическим бизнесом, но в период пандемии занялась продажей вин. Она хорошо говорить по-русски, хоть и с акцентом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Андрей Макаревич пояснил, почему он скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Он женился ещё в декабре прошлого года, но общественность узнала об этом только в конце апреля из интервью на Радио Свобода.