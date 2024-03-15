Могилы Пугачевых, пара Бузова и Киркоров, Нагиев-маньяк: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева в последний раз была на могиле у родителей и брата на Кузьминском кладбище еще до начала СВО, Филипп Киркоров и Ольга Бузова встали на колено друг перед другом, Дмитрий Нагиев примерил на себя роль еще одного маньяка — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как давно Пугачева была на могилах родителей и брата?

Журналист издания aif.ru Екатерина Скрижалина побывала на Кузьминском кладбище, расположенном на юго-востоке Москвы, где находятся могилы родителей и брата певицы Аллы Пугачевой. Репортер записала видео и пообщалась с сотрудниками кладбища.

«В последний раз [Алла Пугачева] была года три назад здесь. Об этом нам рассказали сотрудники кладбища. Да, она заброшена. Видно, что здесь давно никто не был. Двухметровые сугробы. Но считается, что этот участок элитный», — рассказала журналистка.

Отец и мать Пугачевой Борис и Зинаида похоронены рядом с бабушкой певицы Олеговой Александрой Кондратьевной. Также рядом с ними находится могила брата артистки — Евгения Борисовича Пугачева, умершего в 2011 году.

«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного Rolls-Royce. <...> Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки. Постояла несколько минут, даже без цветов, и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы», — рассказал сотрудник кладбища.

Отметят ли Филипп Киркоров и Ольга Бузова свадьбу?

Певец Филипп Киркоров стал гостем шоу «Это нормально?», ведущими которого являются Дмитрий Дибров и Ольга Бузова. Одной из тем передачи стала вечеринка в честь развода.

Звезды, сидящие в студии, разделились во мнении. Некоторые заявили, что развод — это грустное событие, поскольку разрушается семья и страдают дети. Другие эксперты заявили, что шумное празднество неуместно для расторжения брака, однако вечеринка в узком кругу может быть полезна для мирного расставания.

Киркоров рассказал, что отмечал развод с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. По его словам, звезды подписали документы о разводе, после чего поехали ужинать в ресторан и посвятили вечер добрым воспоминаниям об отношениях, продлившихся 10 лет. После этого Киркоров заявил, что лучше вообще не жениться.

«Просто жениться надо не рано. Вот и всё!» — заявил актер Иван Жидков.

«Вообще не надо жениться», — ответил ему Киркоров.

Киркоров подчеркнул, что ему хорошо одному. Поп-король рад, что смог посвятить всю свою жизнь детям: дочери Алле-Виктории и сыну Мартину. Бузова возмутилась из-за ответа Киркорова.

«А мне можно выйти замуж?» — спросила Бузова.

«За меня — да!» — ответил Киркоров.

«Вы же не хотите», — парировала ведущая.

«А ты меня спрашивала?» — возмутился поп-король.

После этого Бузова вышла в центр студии и встала на одно колено перед Киркоровым. Поп-король также встал на колено перед Бузовой и взял ее за руки.

«Филипп, ты женишься на мне?» — спросила исполнительница хита «Мало половин».

Артист подчеркнул, что если отношения одобрят «люди Бузовой» и «его народ», то можно было бы попробовать пожениться.

«Мне нужно с этим переспать», — взволнованно сказала Бузова.

«Переспать с этим или?» — поинтересовался Киркоров, на секунд указав ладонью на себя.

В конце звезды обнялись под слова Диброва, пожелавшего «брачующимся» быть вместе до тех пор, пока «сериал их не разлучит».

В одном из выпусков шоу «Это нормально?» артистка, несмотря на облегающее красное коктейльное платье и туфли на высокой шпильке, встала в центре студии на колени и обратилась к своему будущему супругу. Просьба звезды к избраннику оказалась весьма необычной.

«Я обращаюсь сейчас на всю страну к своему будущему мужчине! Прошу! <...> Мой будущий мужчина, заставляй меня, пожалуйста, не есть колбасу докторскую. Прямо уничтожь ее. Забудь о ее существовании. Сотри любыми способами эту колбасу из моей памяти! Потому что я сама не могу», — призналась Бузова.

Экстрасенс Лина Джебисашвили предсказала артистке скорое рождение дочери. На вопрос певицы, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что исполнительнице стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла Бузовой знакомство с новым возлюбленным.

«Я вижу через два года тебя с ребенком. Год повпахивай еще, а затем расслабься и утони в его объятиях», — подчеркнула Джебисашвили.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез.

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что Киркоров и Бузова вряд ли смогли бы быть вместе, так как оба артиста не умеют уступать в отношениях из-за сильно развитых лидерских качеств. По его словам, обе знаменитости «не смогут делить звездное ложе с кем-то еще».

«Это два ярких персонажа, две звезды, которые не смогут уступать друг другу. В семье должно быть согласие. Один лидер, другой немного на уступающих позициях. Здесь же два лидера. Они не смогли бы быть вместе. Они чувствуют себя первостепенными звездами, они не могут делить с кем-то еще свое звездное ложе», — считает Рудченко.

Ранее Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке Бузовой. Речь идет о Давиде Манукяне (Дава). Так, в эфире шоу «Маска» на НТВ король российской эстрады назвал блогера пираньей. В новом выпуске одна из судей, певица Валерия, предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.

Манукян же в интервью признавался, что тоже звал девушку замуж. Предложение руки и сердца он сделал спустя три месяца отношений. Он подчеркнул, что решился на подобный шаг первый раз в своей жизни.

Какую роль исполнит Нагиев в сериале о Чикатило?

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Тень Чикатило». У фильма пока нет точной даты релиза, однако в тизере указано, что он выйдет скоро. В первый сезон войдет восемь эпизодов.

«Тень Чикатило» — художественный сериал режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили, спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Съемки проекта начались в июне 2023 года. Главные герои сериала — милиционеры, до этого появлявшиеся в «Чикатило». Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка.

По сюжету главный антагонист встретится с ростовским потрошителем Андреем Чикатило, что станет отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра. Как рассказал Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. К примеру, фамилию маньяка Попкова заменили на Попцов.

Известно, что актер и шоумен Дмитрий Нагиев вернется к роли Чикатило. В тизере можно заметить сцены с телеведущим в образе убийцы из лесополосы.

К своим ролям также вернутся Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Евгений Шириков (майор КГБ Олег Горюнов) и Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин). Роль ангарского маньяка исполнит Федор Лавров.

Премьера первого сезона «Чикатило» состоялась 18 марта 2021 года, премьера второго — 17 марта 2022 года. Сериал рассказывает о двойной жизни Чикатило, которую он вел на протяжении 12 лет, о напряженном расследовании совершенных им убийств, о казни маньяка и его «второй личности».

«Чикатило» получил смешанные оценки экспертов и зрителей, в частности, критике подвергался выбор Нагиева на роль серийного убийцы. В некоторых отзывах отмечалось, что актера тяжело представить в образе Чикатило после ролей в комедийных проектах, таких как «Осторожно, модерн! 2» (прапорщик Василий Задов), «Кухня» (хозяин ресторана) и «Физрук» (учитель физкультуры и криминальный авторитет Фома).

«Я, конечно, уважаю желание Нагиева попробовать себя в принципиально новой роли. Не просто драматической, но еще и очень сложной. Чикатило был отвратительным человеком со множеством проблем, невротиком и импотентом с ненавистью к миру. Но как разглядеть этот образ в бывшем прапорщике Задове, хозяине ресторана из „Кухни“ и мощном Фоме из „Физрука“? Видимо, призвав все свое воображение. С таким же успехом можно было позвать на эту роль Сергея Безрукова. Может, это было бы даже лучше! Своим кастингом сериал уничтожил то, что могло стать его единственной фишкой», — пишет Михаил Григорян в своей рецензии на сайте «Кинопоиск».

Следователь Амурхан Яндиев, который занимался делом Чикатило, также негативно оценил выбор Нагиева на роль маньяка, однако отметил, что создателям сериала хорошо удалось воссоздать атмосферу тех лет.

«Нет, не похож он на Чикатило! И походка не та. Романыч ходил, как медведь, колени подгибал, стопы выворачивал. У него были больные суставы. Мимика у Чикатило тоже была другая. Видно, что актер очень старался, вживался в роль. Но нет!» — говорил Яндиев.

Читайте также:

Тень Чикатило: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

«На задних лапках»: как к Бузовой относятся экс-участники «Дома-2»

Директор Пугачевой отказалась говорить о голосовании певицы на выборах