Модель побрилась налысо из-за болезни

Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, Великобритания, заболела алопецией. Из-за выпадения волос ей пришлось побриться налысо.
Как
Я предпочитаю думать, что это проверка, которая поможет мне стать лучше <...> Надеюсь, уже через год я покажусь вам с густыми волосами, — цитирует её сообщение агентство.
Отмечается, что пользователи поддержали девушку в комментариях.
Как писал NEWS.ru ранее, недавно певица Рита Дакота перенесла коронавирусную инфекцию. Сначала певица чувствовала себя вполне сносно. Однако затем Риту Дакоту срочно госпитализировали в больницу после того, как её состояние ухудшилось.
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