Модель побрилась налысо из-за болезни

https://static.news.ru/photo/0a9c6576-faaa-11ea-9d82-fa163e074e61_660.jpg Заралена Джексон Фото: zaralenajackson/instagram.com

Модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, Великобритания, заболела алопецией. Из-за выпадения волос ей пришлось побриться налысо.

Как сообщает РИА Новости, девушка оказалась без комплексов. Она выложила снимок в нижнем белье и с бритой головой, заявив, что будет бороться с болезнью.

Я предпочитаю думать, что это проверка, которая поможет мне стать лучше <...> Надеюсь, уже через год я покажусь вам с густыми волосами, — цитирует её сообщение агентство.

Отмечается, что пользователи поддержали девушку в комментариях.

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