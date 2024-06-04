«Мне стыдно»: стало известно, кто подарил Бузовой «голый» наряд Барецкий заявил, что именно он подарил Бузовой откровенный наряд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что именно он подарил певице Ольге Бузовой «голый» наряд, в котором та появилась на концерте в Уфе. По его словам, ему стыдно за это. Как отметил шоумен, он рассчитывал, что Бузова будет использовать боди для лирических вечеринок.

Я вам скажу так. Этот костюм подарил ей я. Мне, конечно, стыдно за это. Я ей подарил для вечеринок лирических, а она использовала в такой светлый праздник — День защиты детей. Я ей звонил: «Оля, ты что творишь? Думай головой. Она не для того, чтобы есть, а чтобы думать», — высказался Барецкий.

Он отметил, что готов взять часть вины на себя. Барецкий также принес извинения тем, кому костюм артистки доставил дискомфорт. Он добавил, что на фестивале VK Fest, где Бузова появилась в «голом» наряде, часто бывают дети.

Часть вины за этот костюм беру на себя, хочу принести извинения перед обществом, мне стыдно. Половозрелая женщина. Напялила на себя костюм. Тем более перед детьми на VK Fest, а во «ВКонтакте», там в основном дети. И перед ними в таком виде — это позор, — заключил шоумен.

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Башкирии ранее приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что вызвало возмущение общественности.