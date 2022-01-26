«Мне он ничего плохого не сделал»: Волочкова вступилась за нового ухажёра

Анастасия Волочкова вступилась за своего нового бойфренда Сергея Кузнецова, которого на всю страну в эфире федерального телеканала назвали преступником. Балерина обратилась к пользователям в Instagram и призвала не обращать внимания на такие пересуды.

Артистка обратила внимание подписчиков, что её саму уже столько раз поливали грязью люди, которым она не нравится. Но это не повод говорить о том, что она — плохой человек.

Докопались уже и до него. Разыскивают его подноготные... Послушайте, на любого человека можно наковырять любой грязи. Никто не безгрешен. Я тоже в жизни совершала много нелепостей. И что? Я не скрываю этого, — расставила всё по своим местам балерина.

Волочкова уверена, что мнение о человеке нужно складывать только из собственных впечатлений и личного знакомства. Артистка заявила, что всё происходившее в жизни её нового возлюбленного — это то, что было до встречи с ней.

Я его знаю как добропорядочного и внимательного человека. Не нужно его осуждать. Мне он ничего плохого не сделал. И переживать не надо, — попросила балерина.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Сафронов заявил о судимости нового бойфренда Анастасии Волочковой и его возможном розыске за причастность к теракту. С сенсационным заявлением актёр выступил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.