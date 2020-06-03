Миронов пожаловался на тяжёлую ситуацию для артистов

https://static.news.ru/photo/5b159a9c-a58f-11ea-84b4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов рассказал об ухудшении финансовой ситуации в связи с коронавирусом. По его словам, многие люди остались без работы и доходов.

Его театр закрыт на неопределённый срок, остановлены в том числе съёмки кино.

Я лично очень остро переживаю ситуацию с коронавирусом. Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. Мне самому пришлось несколько раз сделать тесты, чтобы элементарно понимать, могу ли я видеться со своей мамой, — написал он в Instagram.

Артист отметил, что у врачей нет достаточного числа средств индивидуальной защиты. Он призвал не смеяться над людьми, которые пытаются держать ситуацию под контролем, так как из-за смеха к проблемам люди начинают относиться беспечнее.

Борьба с коронавирусом не в финальной стадии. Просто для самоизоляции нет больше никаких экономических ресурсов и моральных сил. Мы все должны вернуться к жизни, но вирус никуда не денется, — заключил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами.

Как писал NEWS.ru, это высказывание вызвало шквал критики. В частности, слова Пригожина возмутили лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Музыкант не только посмеялся над «бедственным» положением продюсера, но даже пообещал передать ему сосиски.