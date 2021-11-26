Миро рассказала, почему вдова Градского останется без наследства

Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко может остаться без наследства. Так считает скандальный блогер Лена Миро. По её словам, гражданская супруга артиста, подарившая ему двоих детей, рискует не получить ни копейки. Об этом она написала у себя в «Живом журнале».

У Градского, я тут подсчитала примерно, четверо детей. Им наследство положено. А что говорит закон о гражданском сожительстве? Да ничего и не говорит: нет штампа, нет и наследства! Прожив большую часть жизни с мужчиной, который старше на 35 лет, родив ему двух детей, Мариночка рискует теперь остаться без наследства, — отметила Миро.

По её словам, покойный Градский поступил по отношению к Марине несправедливо. Будучи женатым три раза, он за 17 лет так и не нашёл времени расписаться с ней.

Она ему — молодость. Он ей — двух детей и умер, — резюмировала она.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По словам близкого окружения артиста, Градский после перенесённого в сентябре 2021 года коронавируса чувствовал себя очень плохо. В конце октября он трижды вызывал скорую на дом, а однажды врачам пришлось ехать к нему дважды.

Ранее сообщалось, что причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.