https://static.news.ru/photo/ad1fab38-2c96-11ea-8bf7-fa163e074e61_660.jpg Пелагея и Иван Телегин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Лена Миро посоветовала певице Пелагее не искать нового замужества после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным. Артистке, уверена светская львица, необходимо радоваться свободе.

Этого же она пожелала и всем россиянкам.

Особенных женщин нет. Есть мужики, которые изменяют, и есть мужики, которые не изменяют. Дело не в женщине, а в моральном компасе мужчины, — написала Миро в «Живом журнале»

Она напомнила, что Пелагея состоятельна и имеет дочь. Поэтому стремление общественности подтолкнуть артистку к новому роману она назвала «идиотизмом чистой воды» и «дремучестью».

Ранее, как писал NEWS.ru, Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью», которой от Телегина нужен был только ребёнок. Она напомнила, что та в своё время «увела» хоккеиста у только что родившей жены, а теперь сама оказалась в такой же ситуации.