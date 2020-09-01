«Мир полыхнул, и это не остановить»: Лолита о театре, эйджизме и Белоруссии

Лолита Милявская — одна из самых ярких звёзд отечественной эстрады, которая отдала сцене более 35 лет. В 2020 году должен состояться её дебют в качестве театральной актрисы. Она сыграет главную роль в спектакле Юрия Грымова «Женитьба», премьера которого пройдёт в столичном театре «Модерн». В преддверии премьеры корреспондент NEWS.ru Егор Канавин поговорил с Лолитой о волнении перед дебютом, современном театре, стереотипах относительно женщин, а также о протестах в Белоруссии и её отношении к действиям Александра Лукашенко, которого она призвала отправить под трибунал. Подробности — в нашем эксклюзивном интервью.
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