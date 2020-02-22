https://static.news.ru/photo/e5e32f84-55ff-11ea-9470-fa163e074e61_660.jpg Милош Бикович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Частые киносъёмки в России натолкнули сербского актёра Милоша Биковича на идею обзавестись собственным жильём в столице.

Как рассказал артист, в ближайшее время он задействован в двух проектах в России, причём в одном из них не только как актёр, но и как продюсер. Поэтому ему нужно место, где он мог бы чувствовать себя комфортно и восстанавливать силы между съёмками, передаёт StarHit.

Это место, в котором ты должен перезаряжаться. Ты приезжаешь в свою квартиру, где тебе хорошо и всё, что тебя окружает, наполняет тебя энергией. Нужно создать своего рода оазис, чтобы очищаться в нем и отдыхать, — поделился Бикович.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Милош Бикович говорит, что свободен в отношениях, но СМИ удалось узнать, что уже больше года Бикович встречается с моделью Барбарой Таталович. Девушка является победительницей конкурса Elite Model Look Serbia 2011, ей 23 года, она живёт в Белграде и учится в институте по специальности «современные коммуникации».