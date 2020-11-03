Милонов раскрыл шокирующие факты о «семейном адвокате» Конкиных

https://static.news.ru/photo/c4d8d760-1d98-11eb-94bf-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, кто такая на самом деле адвокат Юлия Нитченко, которая представляет интересы «семьи» Конкиных в деле о гибели дочери актёра в бассейне. Нитченко защищала потерпевшую сторону в деле сестёр Хачатурян, то есть представляла интересы тех, кто был на стороне убитого дочерями отца.

По сути Нитченко пыталась всеми способами доказать, что сёстры Хачатурян были как минимум аморальны, пили, курили, водили в дом мужчин, а отец не унижал их и не тиранил. Об участии Нитченко в процессе по делу сестёр Хачатурян Милонов рассказал в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» .

Сын Владимира Конкина Ярослав, также принимавший участие в съёмке ток-шок, тут же открестился от адвоката, заявив, что никакого отношения именно к семье Конкиных Нитченко не имеет и не может заявлять о представлении их интересов.

Вот показывают: сидит Переслени, её муж, а где-то за кулисами — папа. И о какой семье тут можно говорить? — возмутился Ярослав Конкин.

Но даже не это стало поводом для возмущения находившихся в студии гостей, а фото юриста в самом откровенном виде, которые «гуляют» по Сети. Эти снимки Милонов раздал участникам съёмок, ведущий шоу Андрей Малахов не стал выставлять их на всеобщее обозрение из этических соображений.

Всё это, по мнению Милонова, ещё один показатель того, что легендарный Шарапов в очередной раз доверился человеку с не самой лучшей репутацией, что, вероятно, не приведёт ни к чему хорошему по аналогии с концертным директором актёра Еленой Переслени. Сын Конкина Ярослав, несмотря на все самые яростные опровержения со стороны директора о том, что у неё никогда не было детей, подтвердил, что её историю с ребёнком у них в доме знали все.

И воспринимали это как данность. Возможно, эта история специально была рассказана, чтобы приблизиться к его матери, которая в силу своей доброты пожалела соратницу мужа и оказалась за переделами своей семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что невестка Владимира Конкина Елена рассказала шокирующие подробности из жизни дочери актёра Софии, которые только подтверждают, что директор легендарного Шарапова играет не последнюю роль в её жизни. Однажды, по словам Елены, ситуация у Софии случилась такая, что ей некуда было идти.