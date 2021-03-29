Михалков сравнил премию Навальному за «Дворец Путина» с поллюциями солдата

https://static.news.ru/photo/2150a9c0-90ec-11eb-94e5-96000091f725_660.jpg Фото: БесогонTV / youtube

В своей передаче «Бесогон» российский режиссёр Никита Михалков вновь вступил в перепалку с Ксенией Собчак по поводу своих фильмов и коснулся российской кинопремии «Белый слон», вручаемой Гильдией киноведов и кинокритиков России. Дело в том, что её присудили фильму оппозиционного блогера Алексея Навального про дворец в Геленджике, который якобы принадлежит Владимиру Путину.

На это Никита Михалков заявил, что, когда он об этом узнал, ему «стало стыдно, что он режиссёр».

Я испугался. Кинокритики дают свою премию «Белый слон» за кинематографическое произведение Навальному... Либо я не кинорежиссёр, либо это не кинокритики. Если вы хотите заниматься политикой, то так говорите: вы занимаетесь политикой, а не кино, — сказал Михалков.

Он отметил, что кинокритики просто хотят, как говорили в советское время, «и рыбку съесть, и в партию не вступить».

Режиссёр также сравнил статуэтку и название премии «Белый слон» с поллюциями молодого солдата. Если брать во внимание эту ассоциацию, то в целом, как считает Михалков, Навальный может спокойно получить такую премию.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак в манере режиссёра Никиты Михалкова выпустила пародию «Конобес» на его передачу «Бесогон», вернувшуюся в эфир ВГТРК. В ней она проанализировала бюджетные траты и доходность его картин, а также их успех в Каннах.